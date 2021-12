Super Green Pass esteso fino a Pasqua (almeno) Stato d'emergenza per altri sei mesi. Pronta la stretta (Di martedì 7 dicembre 2021) Il primo giorno di Super Green Pass è trascorso relativamente bene, senza particolari problemi dal punto di vista dell'ordine pubblico e della gestione dei controlli. Ma il presidente del Consiglio, raccontano, non è soddisfatto: ancora troppe violazioni in giro per l'Italia... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 7 dicembre 2021) Il primo giorno diè trascorso relativamente bene, senza particolari problemi dal punto di vista dell'ordine pubblico e della gestione dei controlli. Ma il presidente del Consiglio, raccontano, non è soddisfatto: ancora troppe violazioni in giro per l'Italia... Segui su affaritaliani.it

