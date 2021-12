Super Green Pass, come ottenere il certificato? (Di martedì 7 dicembre 2021) Da poco è partito il Super Green Pass, molti si chiedono se cambi qualcosa per scaricarlo. La situazione varia in base ai casi. Super Green Pass (AdobeStock)Dal 6 dicembre, il Super Green Pass è entrato nel quotidiano di tutti noi. La certificazione rafforzata è necessaria per poter svolgere determinate attività. Un piccolo ma significativo cambiamento per arginare il possibile aumento dei contagi. Proprio a questo proposito, molti si sono chiesti come scaricare la nuova certificazione. In prima battuta, dobbiamo parlare delle differenze con quello base. Il Super Green Pass è rilasciato solo in caso di vaccinazione, dura 9 mesi dopo la seconda o ... Leggi su chenews (Di martedì 7 dicembre 2021) Da poco è partito il, molti si chiedono se cambi qualcosa per scaricarlo. La situazione varia in base ai casi.(AdobeStock)Dal 6 dicembre, ilè entrato nel quotidiano di tutti noi. La certificazione rafforzata è necessaria per poter svolgere determinate attività. Un piccolo ma significativo cambiamento per arginare il possibile aumento dei contagi. Proprio a questo proposito, molti si sono chiestiscaricare la nuova certificazione. In prima battuta, dobbiamo parlare delle differenze con quello base. Ilè rilasciato solo in caso di vaccinazione, dura 9 mesi dopo la seconda o ...

Advertising

Corriere : ?? Il decreto del super green pass rischia di impattare sul diritto allo studio di milioni di giovani - NicolaPorro : È entrato in vigore il #supergreenpass. Nel suo #ruggito, il nostro @DelpapaMax ci spiega perché non gli va proprio… - GuidoDeMartini : ???? SUPER•GREEN•PASS ???? TURISMO A PICCO COL PASS: CHE IDEONA! Col nuovo pass per ristoranti e alberghi “agenzie di v… - TeamMilo_ : Lamorgese che si vanta di sprecare forze dell'ordine per controllare super green cazzo #supergreenpass - Giusepp73435001 : RT @Alessandro6114: Disinformazione e fake news su Green Pass e Super Green Pass: sarà ILLEGALE chiederlo su bus, tram, metropolitane e alt… -