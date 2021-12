Storie italiane, finto ginecologo ruba i dati sanitari delle donne e le importuna: «Hai un’infezione, spogliati…» (Di martedì 7 dicembre 2021) A “Storie italiane” di Eleonora Daniele si parla di abusi. Nella trasmissione su Raiuno la storia di un falso ginecologo, un maniaco sessuale seriale ancora non individuato, che importuna innocenti ragazze conoscendo inspiegabilmente la loro storia clinica. Un finto ginecologo ancora irrintracciabile che abusa delle pazienti ed è in possesso dei loro dati, rubati da registri pubblici sanitari. Eleonora Daniele a “Storie italiane” si è collegata con una vittime, una ragazza che aspettava l’esito di un esame molto importante e chiamata improvvisamente da un uomo che si è spacciato per un ginecologo: «Ero solo a casa – ha raccontato – arriva una chiamata da un numero ... Leggi su blog.libero (Di martedì 7 dicembre 2021) A “” di Eleonora Daniele si parla di abusi. Nella trasmissione su Raiuno la storia di un falso, un maniaco sessuale seriale ancora non individuato, cheinnocenti ragazze conoscendo inspiegabilmente la loro storia clinica. Unancora irrintracciabile che abusapazienti ed è in possesso dei loroti da registri pubblici. Eleonora Daniele a “” si è collegata con una vittime, una ragazza che aspettava l’esito di un esame molto importante e chiamata improvvisamente da un uomo che si è spacciato per un: «Ero solo a casa – ha raccontato – arriva una chiamata da un numero ...

