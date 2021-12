"Sei nero, non puoi sostenerlo". Gli attacchi di sinistra al supporter di Zemmour (Di martedì 7 dicembre 2021) Pioggia di insulti e minacce di morte all'indirizzo di Tanguy David, giovane supporter di colore del candidato francese Éric Zemmour e membro del movimento Generazione Z Leggi su ilgiornale (Di martedì 7 dicembre 2021) Pioggia di insulti e minacce di morte all'indirizzo di Tanguy David, giovanedi colore del candidato francese Érice membro del movimento Generazione Z

Advertising

FerraglioMilena : @ilgiornale Se sei bianco e muori per mano di un fanatico nero non è razzismo....eri solo nel punto sbagliato bel m… - itti_stef : @_special_cla_ @Inter @Moncler Scusa, come veste? Tempi di spedizione? Utilizzano anche pagamento alla consegna? Co… - Exportiamo : Ora il timore da parte degli operatori è che l’export, ancora saldo nei primi sei mesi dell’anno, con valori in cre… - ceciliaa_mr : @freyal_mr FREYAAAA, NON HAI CAPITO IL GIOCO, MA C'È IL GATTO NERO E QUINDI SEI PERDONATA VA BENE - Erich_IT5 : @InMonsterland 1) multa per chi non si inocula 2) i non inoculati lavorano in black 3) pagano la sanzione 4) alert… -