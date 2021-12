Sci: CdM, i convocati azzurri per le gare in Val d'Isere (Di martedì 7 dicembre 2021) Roma, 7 dic. - (Adnkronos) - Nove azzurri per il gigante e sei per lo slalom, questo è il piatto di portata dell'Italia maschile nelle gare della Val d'Isère, tradizionalmente il primo appuntamento europeo dopo la trasfreta della Coppa nel continente americano. I convocati dal dt Roberto Lorenzi sono: Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini, Riccardo Tonetti, Filippo Della Vite, Giovanni Franzoni, Hannes Zingerle, Alex Hofer, Simon Maurberger e Alex Vinatzer per la gara di sabato, fra le porte larghe. Domenica, invece, saranno in pista, oltre a Maurberger e Vinatzer, anche Tommaso Sala, Giuliano Razzoli, Manfred Moelgg e Stefano Gross. L'ultimo podio azzurro in Val d'Isère risale al 2019, e fu il terzo posto conquistato da Stefano Gross nella slalom, quando il fassano era al rientro da un infortunio. L'unico altro podio in slalom è del ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) Roma, 7 dic. - (Adnkronos) - Noveper il gigante e sei per lo slalom, questo è il piatto di portata dell'Italia maschile nelledella Val d'Isère, tradizionalmente il primo appuntamento europeo dopo la trasfreta della Coppa nel continente americano. Idal dt Roberto Lorenzi sono: Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini, Riccardo Tonetti, Filippo Della Vite, Giovanni Franzoni, Hannes Zingerle, Alex Hofer, Simon Maurberger e Alex Vinatzer per la gara di sabato, fra le porte larghe. Domenica, invece, saranno in pista, oltre a Maurberger e Vinatzer, anche Tommaso Sala, Giuliano Razzoli, Manfred Moelgg e Stefano Gross. L'ultimo podio azzurro in Val d'Isère risale al 2019, e fu il terzo posto conquistato da Stefano Gross nella slalom, quando il fassano era al rientro da un infortunio. L'unico altro podio in slalom è del ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sci, seconda vittoria in due giorni per Sofia Goggia. L'azzurra, portando a 13 i suoi successi di coppa del mondo,… - Agenzia_Ansa : L'azzurra Sofia Goggia ha dominato a Lake Louise la prima delle nove discese stagionali vincendo in 1.46.95. La ber… - TV7Benevento : Sci: CdM, i convocati azzurri per le gare in Val d'Isere... - ParliamoDiNews : Sci: CdM, 9 supergigantiste convocate per St. Moritz – Libero Quotidiano #supergigantiste #convocate #moritz… - TV7Benevento : Sci: CdM, 9 supergigantiste convocate per St. Moritz... -