Santa Lucia e Natale, è importante che i bambini imparino ad apprezzare l’attesa (Di martedì 7 dicembre 2021) L’ultimo mese dell’anno è sempre stato tra i più attesi dai bambini perché considerato un mese “generoso”, pieno di giorni di festa, di dolciumi e … regali. Gli adulti di oggi ricordano con grande piacere e tenerezza i sogni fatti da piccoli nell’attesa del dono per tanto tempo agognato e in arrivo nella notte di Santa Lucia o di Natale. Ma se il fascino di queste feste rimane intatto, ad essere un po’ cambiato è l’approccio dei bambini che, oggi, non sembrano aspettare con la stessa trepidazione questi momenti particolari, come ci spiega la dottoressa Dora Siervo, psicoterapeuta che svolge la sua attività in Humanitas Medical Care di Bergamo. Dottoressa Siervo, che cosa è cambiato l’approccio dei bambini alle feste di Santa Lucia e ... Leggi su bergamonews (Di martedì 7 dicembre 2021) L’ultimo mese dell’anno è sempre stato tra i più attesi daiperché considerato un mese “generoso”, pieno di giorni di festa, di dolciumi e … regali. Gli adulti di oggi ricordano con grande piacere e tenerezza i sogni fatti da piccoli neldel dono per tanto tempo agognato e in arrivo nella notte dio di. Ma se il fascino di queste feste rimane intatto, ad essere un po’ cambiato è l’approccio deiche, oggi, non sembrano aspettare con la stessa trepidazione questi momenti particolari, come ci spiega la dottoressa Dora Siervo, psicoterapeuta che svolge la sua attività in Humanitas Medical Care di Bergamo. Dottoressa Siervo, che cosa è cambiato l’approccio deialle feste die ...

