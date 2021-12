Roma, i reparti degli ospedali sono pieni, ma non di pazienti Covid (Di martedì 7 dicembre 2021) Il Policlinico dei Gemelli di Roma registra un incremento notevole di pazienti nelle terapie sub intensive. Ma non si tratta di pazienti Covid. La situazione pandemica preoccupa. Da circa due mesi i contagi di Covid non smettono di salire e così anche i ricoveri. La situazione delle terapie intensive, per il momento, è ancora sotto L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 7 dicembre 2021) Il Policlinico dei Gemelli diregistra un incremento notevole dinelle terapie sub intensive. Ma non si tratta di. La situazione pandemica preoccupa. Da circa due mesi i contagi dinon smettono di salire e così anche i ricoveri. La situazione delle terapie intensive, per il momento, è ancora sotto L'articolo proviene da Leggilo.org.

