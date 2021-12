Real Madrid-Inter, le formazioni ufficiali (Di martedì 7 dicembre 2021) Real Madrid e Inter si giocano al Bernabeu il primo posto nel girone di Champions. Ecco le formazioni ufficiali del match: Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Jovic, Vinicius Jr. All. Ancelotti. Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Bastoni, D’Ambrosio; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; L. Martinez, Dzeko. All. Inzaghi. FOTO: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 7 dicembre 2021)si giocano al Bernabeu il primo posto nel girone di Champions. Ecco ledel match:(4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Jovic, Vinicius Jr. All. Ancelotti.(3-5-2): Handanovic; Skriniar, Bastoni, D’Ambrosio; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; L. Martinez, Dzeko. All. Inzaghi. FOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

