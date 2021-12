Milan, Pioli amaro: 'Due errori, volevamo andare avanti in Europa' (Di mercoledì 8 dicembre 2021) MilanO - Stefano Pioli ci credeva ancora e, per questo motivo, la delusione è tanta dopo l'eliminazione dall'Europa del suo Milan. I rossoneri sono stati battuti 2 - 1 in casa dal Liverpool, hanno ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 8 dicembre 2021)O - Stefanoci credeva ancora e, per questo motivo, la delusione è tanta dopo l'eliminazione dall'del suo. I rossoneri sono stati battuti 2 - 1 in casa dal Liverpool, hanno ...

Advertising

AntoVitiello : #Ibrahimovic a Sky sul rinnovo di #Pioli: 'Ora devo rinnovare anche io (ride, ndr). Se lui rinnova, rinnovo io. Son… - AntoVitiello : Uno scatenato #Messias si abbatte sul #Genoa e porta 3 punti al #Milan. Prima doppietta rossonera per il brasiliano… - ViSal_Corecap : @salamalekumismo @marifcinter Mi dispiace ma é stato ridicolo pioli in conferenza,così come Florenzi con quell'affe… - Lodamarco1 : RT @CalcioPillole: Ecco le parole di Stefano #Pioli a #Mediaset, in seguito al match di #ChampionsLeague perso contro il #Liverpool https:/… - Pietro_Firenze : Di Pioli ora che si dice nei vostri ambienti? Il Liverpool passa a San Siro, #Milan fuori dall'Europa. Inter scon… -