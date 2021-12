Le meraviglie dei depositi di Pompei che il visitatore non vede

Leggi su linkiesta

(Di martedì 7 dicembre 2021) Ma una grande riscoperta significa anche assumersi il compito di conservare e tutelare la bellezza, e mentre i visitatori possono ancora, come nel XVIII secolo, immergersi in una eleganza e ricchezza stupefacenti, parte di questa meraviglia continua a vivere neichiusi al pubblico, dove sono custoditi circa 80.000 reperti provenienti dagli scavi della città e del suo territorio. Vista la necessità di adattarsi agli spazi disponibili in un sito sorto gradualmente, talisono diffusi in luoghi adibiti lungo il percorso, anche se ignorati dalla maggior parte dei visitatori. Uno dei principali, per esempio, è quello dei cosiddetti Granai del Foro, scavati tra il 1806 e il 1823, affacciati sul lato orientale del Foro civile. Contiene l’immensa mole di materiale fittile e di instrumenta domestica proveniente da ...