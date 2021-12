La stella del Real Madrid rinnova fino al 2023 | vuole chiudere la carriera con i Blancos!

(Di martedì 7 dicembre 2021) Il centrocampista croato e ilstarebbero trattando per il rinnovo di contratto, probabilmente l’ultimo delladi Modric. A riportare la notizia del rinnovo tra Modric e ilè Nicolò Schira, sul suo account Twitter. Modric, Rinnovo,ModricalLuka Modric e ilsarebbero intenzionati a prolungare il proprio accordoal, quando il fuoriclasse croato potrebbe decidere di appendere gli scarpini al chiodo. Ad oggi pare chiara la volontà del giocatore di concludere latra le fila delle merengues, club con cui Modric negli ultimi anni ha vinto tutto, levandosi anche la ...

Advertising

MariAnn08987970 : @gasparripdl PERCHE' LO STATO 2008, LO FECE SU 1 BAMBINA ITALIANA A VITA, ANCORA SCARTATA DIRITTI COSTITUZIONE, PRE… - robertomauri15 : A Natale regalo “L’Aquila e la stella” di Luca O’Connor. Una bella storia. Un’amicizia, forse un timido amore fra… - webradioscout : Una bella chiacchierata ( - MONDOSCOUT : Una bella chiacchierata ( - plmr543 : RT @comunevenezia: ??#Sociale #Solidarietà ?? A #Mestre la presentazione della quarta edizione della 'Stella d'oro' di Via Verdi organizzata… -

Ultime Notizie dalla rete : stella del

Autoappassionati.it

La doppietta realizzata tra il 2 ed il 7' dallafrancese è la seconda più veloce della competizione nella speciale classifica che vede primeggiare RodrygoReal Madrid . Infatti il ...... in cima, di una scultura di vetro e acciaio a forma di, di 5,5 tonnellate di peso e 7,5 ... negli ultimi mesi, la parte più alta della struttura esistentetempio. Gli atti principali dell'...Il presidente dell'Udinese ha convocato il vice di Gotti per nominarlo provvisoriamente allenatore, in attesa di una soluzione definitiva ...ORVIETO – Torna l’Albero di Luce nel Pozzo di San Patrizio. Dopo la prima edizione di successo nel 2019 e dopo lo stop dello scorso anno a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia, l’atmosfera n ...