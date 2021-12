Il nuovo Ddl sulla prevenzione dei femminicidi procede senza consultare i centri antiviolenza, la denuncia di D.i.Re. (Di martedì 7 dicembre 2021) Il Governo ha dato il via libera alle misure di prevenzione per la violenza contro le donne, ma i centri antiviolenza segnalano una parziale inadeguatezza del testo Sarebbe ovvio procedere alla definizione delle norme preventive sulla violenza di genere coinvolgendo chi, in prima persona, lotta quotidianamente ed osserva i fenomeni di soprusi ai danni delle L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 7 dicembre 2021) Il Governo ha dato il via libera alle misure diper la violenza contro le donne, ma isegnalano una parziale inadeguatezza del testo Sarebbe ovviore alla definizione delle norme preventiveviolenza di genere coinvolgendo chi, in prima persona, lotta quotidianamente ed osserva i fenomeni di soprusi ai danni delle L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

dellorco85 : Hamilton in pista col casco arcobaleno contro le limitazioni ai diritti civili: 'In Arabia Saudita non mi sento a m… - Assodispada : RT @dellorco85: Hamilton in pista col casco arcobaleno contro le limitazioni ai diritti civili: 'In Arabia Saudita non mi sento a mio agio'… - protoromantica : RT @dellorco85: Hamilton in pista col casco arcobaleno contro le limitazioni ai diritti civili: 'In Arabia Saudita non mi sento a mio agio'… - OnlyHipStarr : RT @dellorco85: Hamilton in pista col casco arcobaleno contro le limitazioni ai diritti civili: 'In Arabia Saudita non mi sento a mio agio'… - cesarebrogi1 : RT @dellorco85: Hamilton in pista col casco arcobaleno contro le limitazioni ai diritti civili: 'In Arabia Saudita non mi sento a mio agio'… -