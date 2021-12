Franceschini: ‘La cultura può ripartire in sicurezza’ (Di martedì 7 dicembre 2021) ROMA – “Ogni 7 di dicembre tutto il mondo della cultura e della musica guarda all’Italia, a Milano e alla Scala. È importante che questa serata dimostri che si può fare ripartire la cultura in sicurezza”. Lo ha affermato oggi il ministro della cultura, Dario Franceschini, in occasione della Prima della Scala a Milano. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 7 dicembre 2021) ROMA – “Ogni 7 di dicembre tutto il mondo dellae della musica guarda all’Italia, a Milano e alla Scala. È importante che questa serata dimostri che si può farelain sicurezza”. Lo ha affermato oggi il ministro della, Dario, in occasione della Prima della Scala a Milano. L'articolo L'Opinionista.

