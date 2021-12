Francesca Conte e Cinzia Imparato: amiche inseparabili morte di Covid (Di martedì 7 dicembre 2021) Ecco tutto quello che c’è da sapere su Francesca Conte e Cinzia Imparato, le amiche napoletane non vaccinate morte di Covid. Francesca Conte e Cinzia Imparato sono due amiche morte a causa di implicazioni dopo aver contratto il Covid-19. Le due donne, rispettivamente di 71 e 54 anni, erano apertamente no-vax, e dunque avevo deciso di non vaccinarsi. POTREBBE INTERESSARTI: Oggi è il giorno del super green pass: le nuove regole Francesca Conte e Cinzia Imparato (fonte: Facebook) Francesca (CLICCA QUI per visualizzare il suo profilo Facebook) e ... Leggi su ck12 (Di martedì 7 dicembre 2021) Ecco tutto quello che c’è da sapere su, lenapoletane non vaccinatedisono duea causa di implicazioni dopo aver contratto il-19. Le due donne, rispettivamente di 71 e 54 anni, erano apertamente no-vax, e dunque avevo deciso di non vaccinarsi. POTREBBE INTERESSARTI: Oggi è il giorno del super green pass: le nuove regole(fonte: Facebook)(CLICCA QUI per visualizzare il suo profilo Facebook) e ...

