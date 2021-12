Esther Acebo de La Casa di Carta è incinta | “Un mese di crescita così intensa in tanti sensi”

(Di martedì 7 dicembre 2021), l’attrice che interpreta Stoccolma ne Ladi, è. A rivelarlo lei stessa via Instagram: “Grazie Canarie per undi(in…)”. L'articolo proviene da City Roma News.

Congratulazioni a, una delle attrici di La Casa di Carta . L'interprete che nella serie ha il ruolo di Stoccolma ha annunciato nelle scorse ore via social di essere incinta. Anche se, va detto, in modo ...In concomitanza con l'uscita degli ultimi episodi della Casa di Carta ,ha deciso di condividere con i suoi fan la più dolce delle notizie. Durante il weekend, la Stoccolma ...A seguire, però, un’altra immagine, a figura piena, in bikini, dove spiccano i primi accenni di pancione. Il tutto, accompagnato da una didascalia, che recita: “Grazie Canarie per un mese di crescita ...Esther Acebo de La casa di carta è incinta: la dichiarazione sui social dell'attrice che interpreta Stoccolma, ora in dolce attesa ...