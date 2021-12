'Doppia libidine', Mara Venier e Barbara D'Urso insieme in un ristorante a Milano: chi altro c'era (Di martedì 7 dicembre 2021) Milano è stata teatro di una reunion storica: si è infatti svolta a Milano una cena che ha visto riuniti allo stesso tavolo personaggi iconici della televisione italiana. Foto: Kikapress Music: '... Leggi su leggo (Di martedì 7 dicembre 2021)è stata teatro di una reunion storica: si è infatti svolta auna cena che ha visto riuniti allo stesso tavolo personaggi iconici della televisione italiana. Foto: Kikapress Music: '...

Advertising

emmedimarco : @hipsterdelcazzo @Terra2itter Calcola che c’era Jerry Cala. Doppia libidine. - zazoomblog : ‘Doppia libidine’ Mara Venier e Barbara D’Urso insieme in un ristorante a Milano: chi altro c’era alla cena - #‘Do… - nmtedeschi : Vuoi mettere la doppia libidine coi fiocchi di essere licenziati in smartworking ?? Mica come gli operai.... - PePe88639893 : @fifinhoso Gnam Gnam Libidine doppia Libidine ???? - ranallo_claudio : Doppia libidine -