Covid, Brusaferro (Iss): 'Curva epidemica in crescita, in Italia 11 casi di Omicron'. L'ultimo in Calabria (Di martedì 7 dicembre 2021) in Italia, e . Che succede? 'Siamo ancora in una situazione epidemica. La Curva è in crescita e l'incidenza settimanale, a ieri sera, è pari a 173 casi ogni 100mila abitanti'. Lo ha detto , presidente ... Leggi su leggo (Di martedì 7 dicembre 2021) in, e . Che succede? 'Siamo ancora in una situazione. Laè ine l'incidenza settimanale, a ieri sera, è pari a 173ogni 100mila abitanti'. Lo ha detto , presidente ...

Advertising

ilmomentogiusto : RT @SkyTG24: #Covid19, Brusaferro: “In Italia 11 casi di Omicron, in aumento l'incidenza” - arcanodavvero : RT @SkyTG24: #Covid19, Brusaferro: “In Italia 11 casi di Omicron, in aumento l'incidenza” - SkyTG24 : #Covid19, Brusaferro: “In Italia 11 casi di Omicron, in aumento l'incidenza” - LuigiPiccarozzi : RT @momentosera: #Covid, #Brusaferro: «Epidemia in espansione». Per il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, c'è una «crescita cost… - momentosera : #Covid, #Brusaferro: «Epidemia in espansione». Per il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, c'è una «cresci… -