Bimba di due anni ingerisce marijuana e finisce in ospedale: è il quarto caso in poche settimane (Di martedì 7 dicembre 2021) quarto caso in poche settimane di bambini che finiscono al pronto soccorso dopo aver ingoiato della droga. Una Bimba di quasi di due anni della provincia di è stata ricoverata all'ospedale per avere ... Leggi su leggo (Di martedì 7 dicembre 2021)indi bambini che finiscono al pronto soccorso dopo aver ingoiato della droga. Unadi quasi di duedella provincia di è stata ricoverata all'per avere ...

Advertising

gracebarresi20 : RT @king_del_trash: Quindi dovrei smettere di votare Soleil per Miriana che ancora sparla di Nicola dopo averlo trattato di merda? O per Je… - leggoit : #Palermo Bimba di due anni ingerisce marijuana e finisce in #ospedale: è il quarto caso in poche settimane - tutta_pazza : RT @king_del_trash: Quindi dovrei smettere di votare Soleil per Miriana che ancora sparla di Nicola dopo averlo trattato di merda? O per Je… - CinChiCin : Oggi giornata impegnativa Bimba con tutte le 4e di scuola è in isolamento ed è andata in crisi scoprendo che non pu… - NicoleCris_C : RT @king_del_trash: Quindi dovrei smettere di votare Soleil per Miriana che ancora sparla di Nicola dopo averlo trattato di merda? O per Je… -