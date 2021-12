Barbara D’Urso e Mara Venier a cena insieme: una serata storica (Di martedì 7 dicembre 2021) Basta poco a scacciare via tutte le indiscrezioni che, da tempo, parlano di vecchi rancori tra Barbara D’Urso e Mara Venier. Per la precisione, basta una foto: le due conduttrici, che per tanto tempo sono state “rivali” nella domenica pomeriggio, hanno condiviso un bellissimo momento di spensieratezza insieme a tanti loro amici. E non c’è dubbio che tra di loro ci sia un legame che va ben oltre le ruggini di cui si è tanto vociferato. Barbara D’Urso e Mara Venier, la foto Il Natale si avvicina: è tempo, per molte persone, di riunirsi con amici e parenti per festeggiare il periodo più magico dell’anno. Barbara D’Urso non fa eccezione, ma la sua cena natalizia (in anticipo) vede come ... Leggi su dilei (Di martedì 7 dicembre 2021) Basta poco a scacciare via tutte le indiscrezioni che, da tempo, parlano di vecchi rancori tra. Per la precisione, basta una foto: le due conduttrici, che per tanto tempo sono state “rivali” nella domenica pomeriggio, hanno condiviso un bellissimo momento di spensieratezzaa tanti loro amici. E non c’è dubbio che tra di loro ci sia un legame che va ben oltre le ruggini di cui si è tanto vociferato., la foto Il Natale si avvicina: è tempo, per molte persone, di riunirsi con amici e parenti per festeggiare il periodo più magico dell’anno.non fa eccezione, ma la suanatalizia (in anticipo) vede come ...

Advertising

IlContiAndrea : Questa settimana eccezionalmente la nuova puntata di #DragRaceItalia su @discoveryplusIT sarà disponibile da domani… - ercicore : RT @robygno: I contagi sono in aumento da quando Barbara D'Urso non spiega più come lavare le mani. Questi sono fatti, signori miei. - marta0167899 : RT @alebohred: ma come si fa a non viziare il futuro erede di barbara d'urso #ilcollegio - ermignottona : RT @alebohred: ma come si fa a non viziare il futuro erede di barbara d'urso #ilcollegio - AnnachiaraRatt1 : RT @alebohred: ma come si fa a non viziare il futuro erede di barbara d'urso #ilcollegio -