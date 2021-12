Anche la Svezia rinforza il Green pass | arrivano più limiti per i No vax contro la nuova ondata

Leggi su open.online

(Di martedì 7 dicembre 2021) Lacorre ai ripari «per precauzione» in vista di una possibiledi contagi che rischia di toccareuno dei pochi Paesi al mondo che finora non ha mai fatto ricorso al lockdown. Il governo ha annunciato di voler introdurre a breve una serie di misure per il contrasto della pandemia del Coronavirus come l’estensione dell’obbligo divaccinale per andare al ristorante o in palestra. Il governo haraccomandato il distanziamento sociale e le mascherine nei luoghi più affollati oltre che sui mezzi pubblici. Si incoraggia, inoltre, il ricorso al lavoro da casa. Fino ad ora il, che era stato introdotto il primo dicembre, era obbligatorio solo per gli eventi al chiuso con più di 100 partecipanti, ora invece servirà per altre attività ...