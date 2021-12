Allerta neve, in arrivo l’8 dicembre una grande nevicata “anche in pianura e in città”. Ecco le regioni e le città interessate (Di martedì 7 dicembre 2021) L’8 dicembre ci sarà “una mega nevicata” dell’Immacolata, che proseguirà fino al 10 dicembre, in particolare su Alpi e Appennini sopra i mille metri ma al Nord arriverà anche in pianura. È quanto ci aspetta nei prossimi giorni secondo le previsioni del metereologo Mario Giuliacci, confermate anche dagli esperti de Il Meteo.it. “L’aria gelida e le piovose correnti atlantiche danno le condizioni ideali per la neve fino in pianura al Nord – spiega Giuliacci – proseguirà anche oltre l’8 dicembre e, unita a un graduale peggioramento del tempo, sarà responsabile per diversi giorni di nevicate diffuse ed estese su tantissime regioni, anche a bassissime quote e addirittura in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) L’8ci sarà “una mega” dell’Immacolata, che proseguirà fino al 10, in particolare su Alpi e Appennini sopra i mille metri ma al Nord arriveràin. È quanto ci aspetta nei prossimi giorni secondo le previsioni del metereologo Mario Giuliacci, confermatedagli esperti de Il Meteo.it. “L’aria gelida e le piovose correnti atlantiche danno le condizioni ideali per lafino inal Nord – spiega Giuliacci – proseguiràoltre l’8e, unita a un graduale peggioramento del tempo, sarà responsabile per diversi giorni di nevicate diffuse ed estese su tantissimea bassissime quote e addirittura in ...

