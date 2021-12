Variante Omicron in Italia, primo caso anche in Sardegna (Di lunedì 6 dicembre 2021) La Variante Omicron del coronavirus è arrivata in Sardegna. Lo ha confermato il sequenziamento fatto dal laboratorio di Microbiologia e virologia dell’Aou di Sassari sul tampone del passeggero arrivato nei giorni scorsi ad Alghero, di ritorno da un viaggio in Sud Africa. Il risultato è arrivato nella tarda serata di ieri ed è stato subito comunicato all’assessorato regionale e all’Istituto superiore di Sanità. “Dalle analisi effettuate dalla nostra struttura – fa sapere Salvatore Rubino, direttore del laboratorio – è emerso che si tratta, appunto, della Variante B.1.1.529 denominata Omicron. La sequenza che abbiamo eseguito – continua – è stata caricata sulla piattaforma dell’Istituto superiore di Sanità per la sorveglianza genomica delle varianti di Sars-CoV2 (I-Co-Gen), che consente di emanare ... Leggi su italiasera (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ladel coronavirus è arrivata in. Lo ha confermato il sequenziamento fatto dal laboratorio di Microbiologia e virologia dell’Aou di Sassari sul tampone del passeggero arrivato nei giorni scorsi ad Alghero, di ritorno da un viaggio in Sud Africa. Il risultato è arrivato nella tarda serata di ieri ed è stato subito comunicato all’assessorato regionale e all’Istituto superiore di Sanità. “Dalle analisi effettuate dalla nostra struttura – fa sapere Salvatore Rubino, direttore del laboratorio – è emerso che si tratta, appunto, dellaB.1.1.529 denominata. La sequenza che abbiamo eseguito – continua – è stata caricata sulla piattaforma dell’Istituto superiore di Sanità per la sorveglianza genomica delle varianti di Sars-CoV2 (I-Co-Gen), che consente di emanare ...

manlius84 : Caro @HuffPostItalia leggo con sgomento questo articolo su #omicron: - GuidoDeMartini : ??DELIRIO??Variante Indiana-Brasiliana-Sudafricana Delta-Omicron; dose 1/2/3/4; zona????????; lockdodwn per vaccinati/no… - istsupsan : #covid19 ?? Variante #Omicron, nella piattaforma ICoGen ci sono al momento 9 sequenze depositate: - 7 del cluster re… - SardiniaPost : ?? Calcio e Covid: seconda gara rinviata per la Torres Dopo la conferma della variante Omicron su un passeggero del… - TgrRaiAltoAdige : La variante #Omicron sembra al momento isolata in #AltoAdige. L'unica persona a contatto stretto con il primo caso… -