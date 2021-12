Toni Santagata | chi era il figlio Francesco Saverio | “Non ho mai saputo nulla del suo male”

(Di lunedì 6 dicembre 2021), artista pugliese morto improvvisamente ieri 5 dicembre ha avuto undalla moglie Giovanna Isola,, scomparso nel 2020. Il cantautore sarà ricordato oggi nel salotto pomeridiano di Raiuno condotto da Serena Bortone “Oggi E’ Un Altro Giorno” a partire dalle 14:00Morese aveva seguito le orme del padre lavorando nel mondo dello spettacolo come autore. Lo scorso ottobre il poliedrico artista era stato ospite ad “Oggi E’ Un Altro Giorno” dove aveva raccontato l’improvvisa morte del, la perdita delnel 2020 “Non mi ha mai fatto sapere se avesse qualcosa, io non ...

Agenzia_Ansa : E' morto Toni Santagata. Il cantautore pugliese, notissimo anche in tv, aveva 85 anni #ANSA - TgLa7 : E' morto il cantautore pugliese Toni Santagata. Aveva 85 anni - vcapossela : Buona notte di Sante Nicola e del suo Krampus a tutti, nel triste giorno in cui abbiamo perduto Toni Santagata…a su… - corrmezzogiorno : #Bari Toni Santagata, camera ardente domani al Gemelli - Trmtv : Toni Santagata, i funerali a Roma domani 7 dicembre -

Chi è: morto a 85 anni improvvisamente il cantante, cantautore, compositore, conduttore in radio e tv, popolarissimo negli anni '70 e '80, cabarettista famoso a Roma. Chi è...è stato uno dei più celebri volti dello spettacolo italiano: scopriamo cosa c'è da sapere su di lui e sulla sua storia. Showman, cantautore e autore,è stato uno degli ...In tarda mattinata, fino alle 14, sarà allestita una camera ardente al policlinico Gemelli. I funerali invece si terranno a partire dalle 15 nella Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo.Toni Santagata, giallo sulle cause della morte. Secondo le indiscrezioni il cantante era ricoverato da giorni: "decesso improvviso".