Suppletive | Renzi | Pd candida Conte a Roma?Totale subalternità

(Di lunedì 6 dicembre 2021) "Se nel collegio Roma 1 il Pd mette in campo unatura riformista, noi ci siamo. Se il Pd, latura riformista noi la troveremo in ogni caso ma non sarà Giuseppe. ...

Lo scrive Matteonella sua Enews. . 6 dicembre 2021'Candidare Conte nel collegio che Gentiloni e il Pd divinsero nel 2018 contro M5s - destra, e dove la Lista Calenda è arrivata prima alle comunali di due mesi fa, significa mettere a rischio quel seggio. Serve una candidatura riformista, altrimenti ..."Se nel collegio Roma 1 il Pd mette in campo una candidatura riformista, noi ci siamo. Se il Pd candida Conte, la candidatura riformista noi la troveremo in ogni caso ma non sarà Giuseppe Conte. (ANSA ...Giuseppe Conte preferirebbe entrare in Parlamento per una legislatura intera. Tuttavia l'ex premier potrebbe cedere alle lusinghe di Enrico Letta. Il capo dei ...