Super Green pass, ecco i chiarimenti del governo (Di lunedì 6 dicembre 2021) Chi non ha il Green pass rafforzato non potrà prendere il caffè al bancone nei bar, se il proprio Comune o la propria Regione passano in zona arancione. Né potrà sedersi ad un tavolo all’aperto di un ristorante. Ma potrà andare nei giorni feriali a fare shopping nei centri commerciali. All’arrivo del Super pass il governo pubblica le Faq per chiarire il Mattino di Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di lunedì 6 dicembre 2021) Chi non ha ilrafforzato non potrà prendere il caffè al bancone nei bar, se il proprio Comune o la propria Regioneano in zona arancione. Né potrà sedersi ad un tavolo all’aperto di un ristorante. Ma potrà andare nei giorni feriali a fare shopping nei centri commerciali. All’arrivo delilpubblica le Faq per chiarire il Mattino di Sicilia.

Advertising

GuidoDeMartini : ???? SUPER•GREEN•PASS ???? TURISMO A PICCO COL PASS: CHE IDEONA! Col nuovo pass per ristoranti e alberghi “agenzie di v… - NicolaPorro : È entrato in vigore il #supergreenpass. Nel suo #ruggito, il nostro @DelpapaMax ci spiega perché non gli va proprio… - Agenzia_Ansa : Scatta il Super Green pass, le regole della stretta. Da lunedì niente ristorante, stadio o teatro per i no vax… - fisco24_info : Alla Scala debutta il super green pass: Con Macbeth i 70 anni dell'evento al quale è atteso Mattarella - dal4al5 : RT @Roby86341796: A Norcia.....i ristoratori sono favorevoli al super green pass......ricordatevelo poi -