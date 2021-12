Sanremo 2022 | Jalisse | “Se ci fosse il premio alla costanza…”

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Il Festival di? “Anche se dovessimo andare a ritirare ildella costanza, che al momento non esiste, andremmo di corsa”. E’ quanto hanno dichiarato a ‘Un giorno da Pecora’ il duo Jallisse, al secolo Fabio Ricci e Alessandra Drusian, esclusi quest’anno dal Festival di. Durante la trasmissione hanno intonato ai microfoni di Radio 1 il brano ‘Fiumi di Parole’ in versione pro vax. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

All Music Italia , infatti, in un articolo dal titolo "gli esclusi" ha stilato una lista di cantanti che sono stati probabilmente trombati da Amadeus (verbo trombare , figurativo: ...Dopo che il fidanzato Sangiovanni è stato nominato uno dei big del Festival di, su Instagram ha commentato che "per lei Sangiovanni è sempre stato un big". L'articolo Chi è Giulia ...Moltissimi i big esclusi da Sanremo 2022: le reazioni dei cantanti eliminati da Amadeus al prossimo Festival della Canzone Italiana.Jalisse scartati da Sanremo. Il duo che trionfò a Sanremo nel 1997 con “Fiumi di parole” è arrivato un rifiuto, il 25esimo per l’esattezza.