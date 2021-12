Roma, servizio “anti-Covid” in centro: sciolti 19 assembramenti (Di lunedì 6 dicembre 2021) Roma – Sono proseguiti anche ieri, come disposto con apposita ordinanza di servizio del Questore, secondo le indicazioni emerse in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura e i successivi Tavoli tecnici, mirati controlli finalizzati al rispetto dell’utilizzo delle mascherine e ad evitare assembramenti, soprattutto nella zona del centro cittadino, litorale Romano parchi e ville. Al termine dei servizi antiassembramento, predisposti in piazza del Popolo, piazza di Spagna, in piazza Cola di Rienzo e via Cola di Rienzo, via Candia , via Ottaviano e via Giulio Cesare, in viale Libia e viale Eritrea, piazza Gimma, piazza Annibaliano e aree limitrofe, dove è stato impiegato personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 6 dicembre 2021)– Sono proseguiti anche ieri, come disposto con apposita ordinanza didel Questore, secondo le indicazioni emerse in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura e i successivi Tavoli tecnici, mirati controlli finalizzati al rispetto dell’utilizzo delle mascherine e ad evitare, soprattutto nella zona delcittadino, litoraleno parchi e ville. Al termine dei serviziassembramento, predisposti in piazza del Popolo, piazza di Spagna, in piazza Cola di Rienzo e via Cola di Rienzo, via Candia , via Ottaviano e via Giulio Cesare, in viale Libia e viale Eritrea, piazza Gimma, piazza Annibaliano e aree limitrofe, dove è stato impiegato personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di ...

