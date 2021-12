ROH | Un writer promette sorprese per Final Battle | ultimo atto prima dell’arrivederci o dell’addio? della compagnia

(Di lunedì 6 dicembre 2021) È ormai cosa nota che la Ring Of Honor chiuderà i provvisoriamente i battenti fino ad aprile, per avere il tempo di eseguire “ristrutturazioni interne” che confluiranno in quello che molti definiscono un reboot del prodotto ROH. Inoltre, Dave Meltzer ha rivelato che entro la fine dell’anno verranno rilasciati tutti i talenti del roster, che non avranno più un contrche li lega alla. Non è ancora chiaro se tali contratti permetteranno agli atleti di essere pagati almeno fino alla data di ripresa di aprile, come invece già successo durante lo scoppiopandemia dell’anno scorso: in quell’occasione, nonostante gli atleti non potessero esibirsi, la federazione ha continuato ad onorare i loro contratti anche se impossibilitati a lavorare per via delle restrizioni di sicurezza. In tutto ciò, l’...

ROH Pure Championship Match: Josh Woods vs. Brian Johnson ROH Six-Man Tag Team Championships Match: Shane Taylor Promotions vs. The Righteous Homicide, Brody King & Tony Deppen vs. Taylor Rust, Tracy ...ROH mainstay Jay Lethal debuted for AEW at Full Gear 2021 in November, having signed a deal with the promotion prior to the event. Ring Of Honor wrestlers Jonathan Gresham and Mat ...