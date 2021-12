Porto, un positivo al Covid nel gruppo squadra: è il 24enne Pepe (Di lunedì 6 dicembre 2021) Problemi in vista per Sergio Conceiçao alla vigilia della sfida contro l’Atletico Madrid, decisiva per il passaggio del turno in Champions League nel girone in cui c’è anche il Milan. L’esterno brasiliano Pepê (Eduardo Gabriel Aquino Cossa) è risultato positivo al Covid-19 dopo il tampone di ieri. Il 24enne non si è allenato con il gruppo stamattina, out anche Grujic, ma per un problema fisico. A riportare la notizia sono i colleghi Portoghesi di Record. Foto: Logo Porto L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 6 dicembre 2021) Problemi in vista per Sergio Conceiçao alla vigilia della sfida contro l’Atletico Madrid, decisiva per il passaggio del turno in Champions League nel girone in cui c’è anche il Milan. L’esterno brasiliano Pepê (Eduardo Gabriel Aquino Cossa) è risultatoal-19 dopo il tampone di ieri. Ilnon si è allenato con ilstamattina, out anche Grujic, ma per un problema fisico. A riportare la notizia sono i colleghighesi di Record. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Champions: Porto, attaccante Pepe positivo al Covid

