tanyasbrandshow : #RomaNord con le parole di Pietro Castellitto. #lifestyler - ciciulenaa : come immagino l'adolescenza di pietro castellitto - infoitcultura : Pietro Castellitto: «Ho capito chi era mio padre quando la Carrà lo presentò come il più grande attore italiano» - infoitcultura : Pietro Castellitto e l'adolescenza difficile: «Chi è cresciuto a Roma nord ha fatto il Vietnam» - infoitcultura : Pietro Castellitto e l'adolescenza difficile: «Crescere a Roma nord, come il Vietnam» -

A 13 anni esordì nel film del papà 'Non ti muovere', ma quelli, per, figlio d'arte di Sergioe Margaret Mazzantini , non furono proprio anni facili. In un'intervista su Sette, l'attore scrittore e regista, che a neanche trent'anni ha ...Quando ho capito di essere figlio di Sergio? 'Il giorno che in televisione Raffaella Carrà dice: 'Abbiamo qui Sergio, il più grande attore italiano''. E di Margaret Mazzantini?...Lei mi tirò il cancellino sullo zaino, io le presi il diario, non sapendo ancora quanto fosse importante il diario per le ragazze». Quando ha capito di essere figlio di Sergio Castellitto? Un mondo do ...A 13 anni esordì nel film del papà "Non ti muovere", ma quelli, per Pietro Castellitto, figlio d'arte di Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini, ...