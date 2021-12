Montella | ”Scudetto? Bella lotta tra Milan | Inter | Napoli e Atalanta”

Leggi su retecalcio

(Di lunedì 6 dicembre 2021): “Tornare in Nazionale è il chiodo fisso di Balotelli, io lo aiuto, poi deciderà Mancini,tra” Vincenzo, attuale tecnico del club turco dell’Adana Demirspor, èvenuto a Radio Anch’io Sport, per parlare poi degli spareggi che aspettano l’Italia per la qualificazione al Mondiale in Qatar. Queste le sue parole: BALOTELLI VORREBBE RITORNARE IN NAZIONALE “Mario Balotelli ha come chiodo fisso quello di tornare in Nazionale, ne ha davvero grande voglia. -afferma-Sa che non è facile perchè manca dall’azzurro da tanti anni. Io lo sto seguendo, perchè deve crescere di condizione ma ce la mette tutta e soprattutto ha ...