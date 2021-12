Lutto per De Laurentiis, il commovente messaggio: “Mi mancherai molto” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Lutto per Aurelio De Laurentiis. Il Presidente del Napoli perde la zia Martha, nota produttrice cinematografica e moglie di Dino. Il messaggio sui social commuove. Martha Shumacher in De Laurentiis (Getty Images)Grande dolore per Aurelio De Laurentiis dopo la notizia della scomparsa di Martha Shumacher, produttrice cinematografia e moglie di Dino. La donna era la zia del patron del Napoli ed è scomparsa all’età di 66 anni dopo una lunga malattia. Martha era nata nel cuore del territorio Amish della Pennsylvania Olandese, ovvero a Lancaster il 10 luglio 1954. L’amore con Dino De Laurentiis, morto nel 2010, arrivò dopo un incontro a New York, in occasione dell’anteprima del film Ragtime di Miloa Forman. I due si sono sposati nel 1990 ed hanno avuto due figlie, Carolyna ... Leggi su chenews (Di lunedì 6 dicembre 2021)per Aurelio De. Il Presidente del Napoli perde la zia Martha, nota produttrice cinematografica e moglie di Dino. Ilsui social commuove. Martha Shumacher in De(Getty Images)Grande dolore per Aurelio Dedopo la notizia della scomparsa di Martha Shumacher, produttrice cinematografia e moglie di Dino. La donna era la zia del patron del Napoli ed è scomparsa all’età di 66 anni dopo una lunga malattia. Martha era nata nel cuore del territorio Amish della Pennsylvania Olandese, ovvero a Lancaster il 10 luglio 1954. L’amore con Dino De, morto nel 2010, arrivò dopo un incontro a New York, in occasione dell’anteprima del film Ragtime di Miloa Forman. I due si sono sposati nel 1990 ed hanno avuto due figlie, Carolyna ...

