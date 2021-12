Love is in the Air Anticipazioni 7 dicembre 2021: Eda nel panico, Serkan sta per scoprire tutto! (Di lunedì 6 dicembre 2021) Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Melo aiuta Eda e si finge madre di Kiraz. Leggi su comingsoon (Di lunedì 6 dicembre 2021) Vediamo cosa rivelano ledella Puntata diis in the Air in onda su Canale5. Melo aiuta Eda e si finge madre di Kiraz.

Advertising

giulielle16_ : Ho finito di recuperare la puntata. 1) ribadisco che Crytical è bellissimo, mi distrae anche quando non è in primo… - ClaudiaGiunti : Grazie lo sto pubblicando Firma se vuoi protestare contro il trattamento subito da #LoveIsInTheAir per la programma… - jeonluvkoo : @xkthx_ @BTS_twt BAKA NANA KO TOH WHTKFJDJSJSJS NANA THE PRETTIEST!! LOVE YOUUUU <3 - notsogewd : login line = OMG I MISS THE OLD ME ASJSJJSJSJSJSJS IM SO COOL AND I LOVE IT - GiusiSunflower : @quimediaset @giacomolievi: Love is in the air in prima serata su canale 5 - Firma la petizione! -