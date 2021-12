Latina | la Asl adotta un nuovo sistema di prenotazione | a prova di attacchi hacker

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 6 dicembre 2021)– Lunedì 22 novembre 2021 è stato avviato in azienda ilprogramma di gestione del CUP come disposto dalla Regione Lazio su tutto il territorio. Si tratta di unche garantirà, una volta superata la fase di inizializzazione più efficienza e maggiore sicurezza contro gliinformatici, come quello avvenuto nel mese di agosto 2021 e che ha comportato gravi rischi per la privacy e disagi per la popolazione. L’ASL di, in previsione dei probabili disagi arrecati alla popolazione, ha messo in campo una serie di iniziative organizzative e di informazione tra le quali si citano: • formazione degli operatori agli sportelli CUP e formazione del personale infermieristico e medico per l’utilizzazione del, • affissione di avvisi per ...