Il Pd vuole candidare Conte a Roma con il M5s | ma c’è l’incognita Calenda e Renzi va all’attacco

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Il Partito Democratico sta per dare il via libera alla candidatura del leader del MoVimento 5 Stelle Giuseppein Parlamento. Per lui è pronto il collegio Lazio I, quello che corrisponde al centro storico di(Celio, San Saba, Testaccio, Trastevere, Flaminio). E che è stato vinto da Paolo Gentiloni nel 2018 (con il 42%) e da Roberto Gualtieri, attuale sindaco della Capitale, nel 2021 con il 62%. Ma sul piano del Pd e del M5s, che costituirebbe un ulteriore passo per cementare l’alleanza tra i due partiti, si staglia la figura di Carlo. Che potrebbe mettere i bastoni tra le ruote a questo progetto con una candidatura alternativa. E il centrodestra potrebbe favorire il leader di Azione non presentandosi nel collegio. Lui si sta già muovendo: ieri su Twitter ha scritto «È incredibile il livello di sottomissione del Pd al ...

Il Partito Democratico sta per dare il via libera alla candidatura del leader del MoVimento 5 Stelle Giuseppe Conte in Parlamento. Per lui è pronto il collegio Lazio I, quello che corrisponde al centro storico di Roma (Celio, San Saba, Testaccio, Trastevere, Flaminio). La corsa all'Eliseo è già partita tra le polemiche. Eric Zemmour, ex polemista di estrema destra che lo scorso 30 novembre si è candidato alle elezioni presidenziali. Il leader di Italia Viva invoca una non meglio precisata candidatura riformista nelle suppletive al collegio Roma 1 in opposizione al leader M5s.