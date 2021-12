Gisele Bündchen salva una tartaruga marina: «Le nostre azioni contano» (Di lunedì 6 dicembre 2021) La supermodella ha liberato l’animale che era rimasto impigliato in una rete da pesca, portato sulla spiaggia dall’alta marea: «La vita è una serie di opportunità che ci capitano ogni giorno. Siamo noi a scegliere cosa farne» Leggi su vanityfair (Di lunedì 6 dicembre 2021) La supermodella ha liberato l’animale che era rimasto impigliato in una rete da pesca, portato sulla spiaggia dall’alta marea: «La vita è una serie di opportunità che ci capitano ogni giorno. Siamo noi a scegliere cosa farne»

Ultime Notizie dalla rete : Gisele Bündchen La top model Gisele Bündchen salva una tartaruga marina intrappolata in una rete e la libera in mare La top model Gisele Bündchen ha salvato la vita a una tartaruga marina dopo averla scoperta in spiaggia intrappolata in una rete da pesca. Il salvataggio è stato documentato in un video e condiviso sul suo profilo ...

La modella Gisele Bündchen ha salvato una tartaruga marina: 'Non ci ho pensato due volte' Gisele Bündchen, durante una passeggiata in spiaggia con il suo cane, vede una tartaruga marina capovolta, impigliata in una rete da pesca e la salva. Gisele Bündchen è intenta a fare una passeggiata ...

Gisele Bündchen, la top model compie 40 anni e regala 40mila alberi all'Amazzonia. FOTO Sky Tg24