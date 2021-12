“Giocami questi numeri” | centrata una cinquina da sogno al Lotto

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Nell’ultimo concorso delè scattata la festa grande per un fortunato giocatore che ha centrato unada record. La cifra Ilcontinua a regalare tantissime emozioni ai giocatori, ma anche premi importanti. Anche l’ultimo concorso del 4 dicembre è stato davvero fortunatissimo, con tanti colpi centrati in varie regioni d’Italia. A conferma L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

infoitcultura : “Giocami questi tre numeri”: la vincita al Lotto è da sogno -

Ultime Notizie dalla rete : Giocami questi

Consumatore.com

... Alberto Mangia, oltre a cedere le dosi, avrebbe fatto da autista a Pietro Pizzurro quando... marijuana, cocaina e crack: 'Mi serve il fumare, hai capito?', 'una bolletta da due', 'me la ...... Alberto Mangia, oltre a cedere le dosi, avrebbe fatto da autista a Pietro Pizzurro quando... marijuana, cocaina e crack: 'Mi serve il fumare, hai capito?', 'una bolletta da due', 'me la ...Lamezia Terme - Dopo il successo dell’iniziativa “Giocami Ancora” che, in occasione della festa di Natale Christmas Volley, ha visto numerose famiglie partecipare e donare giocattoli, la Joy Volley e ...Dopo il grande successo ottenuto negli anni precedenti con l’iniziativa “Giocami Ancora” che, in occasione della festa di Natale Christmas Volley, ha visto ...