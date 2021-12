Federica Pellegrini conduttrice a Le Iene: “Divertimento assicurato” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Federica Pellegrini si tuffa in una nuova avventura televisiva. Dopo il recente addio al nuoto, la campionessa olimpica sarà conduttrice speciale a Le Iene, nella puntata che andrà in onda su Italia 1 domani, martedì 7 dicembre. “Ho sempre guardato Le Iene e ora mi preparo per una serata speciale. Come tutte le prime volte Leggi su omgossip.myblog (Di lunedì 6 dicembre 2021)si tuffa in una nuova avventura televisiva. Dopo il recente addio al nuoto, la campionessa olimpica saràspeciale a Le, nella puntata che andrà in onda su Italia 1 domani, martedì 7 dicembre. “Ho sempre guardato Lee ora mi preparo per una serata speciale. Come tutte le prime volte

