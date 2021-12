F1 | il Mondiale si deciderà all’ultima gara | tutti i precedenti del passato

Leggi su oasport

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Ildi Formula Uno 2021 verrà deciso, degno epilogo di una stagione in cui abbiamo assistito a un perenne tira e molla tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, destinati appunto a giocarsi il titolo nell’atto finale di Abu Dhabi. Non siamo più abituati a questa situazione, poiché ultimamente il campionato veniva chiuso matematicamente in anticipo. Non capitava, infatti, dal 2016 di vedere un ultimo Gran Premio decisivo per stabilire il Campione. Un lustro fa, i contendenti erano lo stesso Hamilton e Nico Rosberg, che alfine ebbe la meglio sul compagno di squadra. Già, perché cinque anni orsono la partita era un affare di famiglia in casa Mercedes. Per trovare un ultimo GP con gli sfidanti appartenenti a due team differenti si deve risalire addirittura al 2012, quando a Interlagos arrivarono in piena bagarre ...