Elezioni | Nannicini Pd | ' no a collegio Roma per primarie interne a centrosinistra'

(Di lunedì 6 dicembre 2021), 6 dic. (Adnkronos) - "Evitiamo di usare ildiper fare leal campo largo di(che tra parentesi è ancora tutto da costruire). Perché non è un metodo vincente e per rispetto agli elettorini, che cercano un rappresentante non un duello rusticano". Così Tommasodel Pd su twitter.

In un'intervista al Foglio Tommaso, senatore del Pd, partito ufficialmente schierato per ... per la sinistra, andare alledietro la bandiera dell'"agenda Franco"? Se poi il ......cui spalle a questo punto ricadono quasi tutte le speranze di cambiamento in vista delle... L'orizzonte dei riformisti è il "draghismo" " dice Gori, mentre Tommasosu questo è parso ...