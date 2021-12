Covid oggi Lazio, 1.006 contagi e 10 morti. A Roma 543 casi (Di lunedì 6 dicembre 2021) Sono 1.006 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 6 dicembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati altri 10 morti. A Roma segnalati 543 casi. Nel dettaglio, “su 12.655 tamponi molecolari e 15.747 tamponi antigenici, per un totale di 28.402 tamponi, si registrano 1.006 nuovi casi positivi (-543); sono 10 i decessi (+8), 765 i ricoverati (+49), 99 le terapie intensive (+4) e +713 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,5%. I casi a Roma città sono a quota 543”, dice l’assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “Dei 10 decessi odierni, 7 non erano vaccinati. Rispetto allo stesso giorno di una settimana fa, ... Leggi su italiasera (Di lunedì 6 dicembre 2021) Sono 1.006 ida coronavirus nel, 6 dicembre 2021, secondo numeri e datidel bollettino della regione. Registrati altri 10. Asegnalati 543. Nel dettaglio, “su 12.655 tamponi molecolari e 15.747 tamponi antigenici, per un totale di 28.402 tamponi, si registrano 1.006 nuovipositivi (-543); sono 10 i decessi (+8), 765 i ricoverati (+49), 99 le terapie intensive (+4) e +713 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,5%. Icittà sono a quota 543”, dice l’assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria della Regione, Alessio D’Amato. “Dei 10 decessi odierni, 7 non erano vaccinati. Rispetto allo stesso giorno di una settimana fa, ...

