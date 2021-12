Champions League 2021/2022, risultati e classifiche (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tutto pronto per la Champions League 2021/2022. Si apre la fase a gironi e le quattro squadre italiane (Inter, Milan, Atalanta e Juventus) sono pronte a contendersi i tre punti per andare avanti il più possibile. Sportface.it vi terrà compagnia nel corso di questa fase a gruppi con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Ecco risultati e classifiche aggiornate. GRUPPO A Classifica Manchester City 12 Psg 8 Lipsia 4 Club Brugge 4 risultati PRIMA GIORNATA – Mercoledì 15 settembreOre 21:00, Club Brugge-Psg 1-1 (15? Herrera, 27? Vanaken) Ore 21:00, Manchester City-Lipsia 6-3 (16? Ake, 28? Mukiele (aut), 42? Nkunku, 47? Mahrez (rig), 51? Nkunku, 56? Grealish, 73? Nkunku, 75? Cancelo, 85? Gabriel Jesus) SECONDA GIORNATA – Martedì 28 settembreOre ... Leggi su sportface (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tutto pronto per la. Si apre la fase a gironi e le quattro squadre italiane (Inter, Milan, Atalanta e Juventus) sono pronte a contendersi i tre punti per andare avanti il più possibile. Sportface.it vi terrà compagnia nel corso di questa fase a gruppi con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Eccoaggiornate. GRUPPO A Classifica Manchester City 12 Psg 8 Lipsia 4 Club Brugge 4PRIMA GIORNATA – Mercoledì 15 settembreOre 21:00, Club Brugge-Psg 1-1 (15? Herrera, 27? Vanaken) Ore 21:00, Manchester City-Lipsia 6-3 (16? Ake, 28? Mukiele (aut), 42? Nkunku, 47? Mahrez (rig), 51? Nkunku, 56? Grealish, 73? Nkunku, 75? Cancelo, 85? Gabriel Jesus) SECONDA GIORNATA – Martedì 28 settembreOre ...

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Real Madrid - Inter, Ancelotti si sfoga: 'Non devo dimostrare niente a nessuno' Il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti, alla vigilia del match contro l' Inter valido per l'ultimo turno della fase a gironi della Champions League , ha parlato dei prossimi obiettivi e delle ambizioni del club: " Non posso dire se il Real Madrid è favorito o meno ma può competere con tutte le squadre. Poi dobbiamo aspettare e ...

Liverpool, Klopp: 'Farò dei cambiamenti, su Salah... Non vedo l'ora di giocare a San Siro' 1 L'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ha preso la parola in conferenza stampa, alla vigilia del match di Champions League contro il Milan. ' Chiaramente bisogna far girare i calciatori, faremo dei cambiamenti perché bisogna avere delle energie fresche in campo per fare una bella partita . Salah? Non ...

Champions League, partite e curiosità sulla sesta e ultima giornata Sky Sport Real Madrid-Inter: big match valido per il primo posto del girone di Champions League Entrambe già qualificate per gli ottavi di finale di UCL, Real Madrid e Inter si sfidano al Bernabeu per il primato del girone.

Ancelotti: "L'Inter gioca bene, ma noi vogliamo vincere e arrivare in fondo" Le parole dell'allenatore del Real in vista della sfida di Champions contro l'Inter A poco più di ventiquattrore dall'ultima giornata valevole per la fase a gironi della Champions League 2021/2022, l' ...

