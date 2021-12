Advertising

altfbardo : RT @HuffPostItalia: Carlo Calenda si candida a Roma contro Giuseppe Conte - HuffPostItalia : Carlo Calenda si candida a Roma contro Giuseppe Conte - vitobarile : cominciano ad essere più numerose le candidature di @CarloCalenda che le mutazioni di #SARS_CoV_2 - danstellina : Ahahahahahahahahahahahah???????? Roma sul serio??????? A quanti concorsi di bellezza siamo arrivati? - Open_gol : Anche Calenda non ci sta: «Il M5s ha devastato Roma, è uno scempio» -

Ultime Notizie dalla rete : Carlo Calenda

L'Espresso

'È incredibile - scrive per esempio su Twitter il leader di Azione- il livello di sottomissione del Pd al Movimento Cinquestelle. Incredibile. Non esiste alcun Ulivo 2.0 ma ...: 'Pd sottomesso al M5s' Una mossa non gradita al leader di Azioneche, insieme a Italia Viva, aveva lanciato il nome dell'ex segretario dei metalmeccanici della Cisl e ...Carlo Calenda dice ad HuffPost che si presenterà alle elezioni suppletive contro Giuseppe Conte, qualora l’ex premier accettasse la candidatura nel collegio di Roma 1.L’ex premier Giuseppe Conte potrebbe diventare il candidato di coalizione per il collegio di Roma 1 in sostituzione del sindaco Gualtieri. Un’offerta che arriva da Enrico Letta nell’ottica della candi ...