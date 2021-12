Bron Breakker: “Goldberg è stato molto gentile con me, mi ha dato tante idee e consigli utili” (Di lunedì 6 dicembre 2021) I contributi del WWE Hall Of Famer Goldberg al mondo del pro wrestling non hanno bisogno di introduzioni. Goldberg è diventato un nome familiare durante il suo periodo in WCW e ammettendo recentemente di essersi pentito di non aver apprezzato il suo lavoro in passato. Bronson Rechsteiner, figlio di Rick Steiner, ha lavorato duramente al Performance Center per mesi. È anche apparso ad NXT come comparsa. Nell’episodio di debutto di NXT 2.0 a settembre, Rechsteiner ha acquisito un nuovo nome: ora è conosciuto come Bron Breakker. Bron era addirittura in testa ai sondaggi per il miglior debuttante ad NXT 2.0, il che era semplicemente un modo per la compagnia di metterlo in risalto. Matt Riddle lo ha anche paragonato ad un giovane Goldberg. Mentre ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 6 dicembre 2021) I contributi del WWE Hall Of Fameral mondo del pro wrestling non hanno bisogno di introduzioni.è diventato un nome familiare durante il suo periodo in WCW e ammettendo recentemente di essersi pentito di non aver apprezzato il suo lavoro in passato.son Rechsteiner, figlio di Rick Steiner, ha lavorato duramente al Performance Center per mesi. È anche apparso ad NXT come comparsa. Nell’episodio di debutto di NXT 2.0 a settembre, Rechsteiner ha acquisito un nuovo nome: ora è conosciuto comeera addirittura in testa ai sondaggi per il miglior debutad NXT 2.0, il che era semplicemente un modo per la compagnia di metterlo in risalto. Matt Riddle lo ha anche paragonato ad un giovane. Mentre ...

