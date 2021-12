Borsa: Milano chiude in rialzo (+2,1%) (Di lunedì 6 dicembre 2021) Chiusura in rialzo per Piazza Affari. Il Ftse Mib ha guadagnato il 2,16% a 26.498 punti. . 6 dicembre 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 6 dicembre 2021) Chiusura inper Piazza Affari. Il Ftse Mib ha guadagnato il 2,16% a 26.498 punti. . 6 dicembre 2021

Advertising

DividendProfit : Borsa: Milano chiude in rialzo (+2,1%) – Economia - 24ORERadiocor : Borsa: Omicron fa meno paura, l'Europa chiude in volata con Milano a +2,16% - Il Sole 24 ORE #ftse #borsa… - MKT_INS : Chiusura #Borsa: il #FtseMib archivia gli scambi in progresso del 2,2% a 26.498 punti, ben intonato come il #Dax +1… - fisco24_info : Borsa: Milano chiude in rialzo (+2,1%): Il Ftse Mib a 26.498 punti - infoiteconomia : Borsa: Europa accelera in scia a Wall Street, Milano +2% (RCO) - Il Sole 24 ORE -