Bimba 18 mesi morta | ergastolo al compagno della madre

Fu proprio lui ad allertare i soccorsi dicendo che lanon respirava più dopo che le era caduta sopra una stufa mentre giocava. Inizialmente si è pensato a un incidente ma gli esami sul corpo ...La Corte d'Assise di Como ha condannato all'ergastolo Gabriel Robert Marincat, romeno di 26 anni, per l'omicidio della piccola Sharon Barni, di soli 18, figlia della compagna, uccisa a botte e seviziata l'11 gennaio scorso a Cabiate (Como), nell'appartamento della donna. La corte ha condannato l'imputato a risarcire il danno, fissando una ...COMO - La Corte d'Assise di Como ha condannato all'ergastolo un cittadino romeno di 26 anni per l'omicidio di una bimba di 18 mesi, figlia della compagna, uccisa a botte e seviziata l'11 gennaio ...Arriva la condanna per l’omicidio della piccola Sharon Barni, uccisa e violentata a 18 mesi. È stato condannato all’ergastolo, in Corte d’Assise a Como, l’ex compagno della madre della piccola, Gabrie ...