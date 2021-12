Arrestato Massimo Ferrero: è accusato di bancarotta e reati societari. La Samp non c’entra (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, è stato Arrestato dalla Guardia di Finanza per reati societari e bancarotta. L’inchiesta è stata condotta dalla Procura di Paola. Ferrero, Arrestato a Milano, è stato trasferito in carcere, mentre altre per altre 5 persone, tra le quali – secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Adnkronos – vi sarebbero la figlia e un nipote dell’imprenditore romano, sono scattati i domiciliari. Secondo le prime informazioni trapelate, la Sampdoria non è coinvolta nell’inchiesta. Massimo Ferrero Arrestato a Milano Qualche giorno fa Repubblica aveva parlato della possibilità per Ferrero di finire a processo, dopo il ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il presidente delladoria,, è statodalla Guardia di Finanza per. L’inchiesta è stata condotta dalla Procura di Paola.a Milano, è stato trasferito in carcere, mentre altre per altre 5 persone, tra le quali – secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Adnkronos – vi sarebbero la figlia e un nipote dell’imprenditore romano, sono scattati i domiciliari. Secondo le prime informazioni trapelate, ladoria non è coinvolta nell’inchiesta.a Milano Qualche giorno fa Repubblica aveva parlato della possibilità perdi finire a processo, dopo il ...

