Aka7even | “Sono stato in coma | quello che ho visto prima di svegliarmi”

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Il cantautore, nome d’arte di Luca Marzano, ha raccontato nel salotto di Verissimo a Silvia Toffanin di esserecolpito da un’encefalite alla tenera età di 7 anni. Quando il cantante è finito in, in seguito a un attacco epilettico causato da un virus che ha colpito il cervelletto, i medici avevano perso le speranze. “Il risveglio sarebbeimpossibile, tanto che i dottori chiesero già ai miei genitori l’approvazione per staccare la spina“, ha dettoa Verissimo. Il cantante ha raccontato che per i medici il periodo di tempo massimo per il risveglio era passato, e che anche se si fosse svegliato sarebbe cresciuto con dei gravi handicap. Ildurò 7 giorni. “È durato sette giorni, da qui il titolo del mio libro che si rifà alle “7 vite” dei gatti“, ha ...