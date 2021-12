“Si è suicidato” | Morgan | il tragico annuncio a Ballando

(Di domenica 5 dicembre 2021) Esibirsi basandosi su un aneddoto della loro vita personale dopo averlo raccontato ai telespettatori., con un capello tutto nuovo con sfumature che vanno dal rosa al platino, decide di parlare del tema della famiglia. Ricordi e emozioni a fior di pelle per l'ex dei BluVertigo che ha mostrato stasera una sensibilità rara: «Da subito mia madre ha capito che quando c’era la musica mi ipnotizzavo. Poteva parcheggiarmi ovunque, io con la musica stavo nel mio mondo. Il mondo dei bambini che amano giocare, che poi si trovano in un mondo pieno di regole, in un mondo sempre uguale. Io sentivo che il mio mondo era diverso, un mondo diverso da quello che mi si era offerto e allora mi sono costruito un mondo di musica». Una storia difficile quella del cantautore che nella musica ha sempre trovato il suo rifugio sicuro. «Nella mia vita è capitato un dramma, mio ...

