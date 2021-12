Serie C 2021/2022: la Paganese supera la Juve Stabia, reti bianche tra Taranto e Messina (Di domenica 5 dicembre 2021) La Paganese batte 3-1 la Juve Stabia nel match valevole per la diciassettesima giornata del girone C del campionato di Serie C 2021/2022 grazie alle reti di Cretella, Guadagni e Firenze; inutile il gol del momentaneo pareggio gialloblù di Bentivegna. Termina a reti bianche, invece, la sfida dello Iacovone tra Taranto e Messina. Taranto-Messina 0-0 RIVIVI IL LIVE DEL MATCH Il ritmo della gara nei minuti iniziali risulta molto basso, con i padroni di casa che provano a fare la partita, ma senza rendersi mai davvero pericolosi dalle parti di Lewandowski. I giallorossi, invece, decidono di assumere un atteggiamento attendista nella speranza di innescare qualche importante ... Leggi su sportface (Di domenica 5 dicembre 2021) Labatte 3-1 lanel match valevole per la diciassettesima giornata del girone C del campionato digrazie alledi Cretella, Guadagni e Firenze; inutile il gol del momentaneo pareggio gialloblù di Bentivegna. Termina a, invece, la sfida dello Iacovone tra0-0 RIVIVI IL LIVE DEL MATCH Il ritmo della gara nei minuti iniziali risulta molto basso, con i padroni di casa che provano a fare la partita, ma senza rendersi mai davvero pericolosi dalle parti di Lewandowski. I giallorossi, invece, decidono di assumere un atteggiamento attendista nella speranza di innescare qualche importante ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie 2021 Spezia, Motta: 'Dobbiamo migliorare ma è un punto guadagnato' LA SPEZIA - Thiago Motta tecnico dello Spezia analizza nel post partita il 2 - 2 col Sassuolo : "Penso sempre positivo, è indiscutibile che abbiamo guadagnato un punto. Per come è andata la partita, ...

Cagliari, Mazzarri: 'Stiamo crescendo: la strada è quella giusta' CAGLIARI - Walter Mazzarri mostra fiducia alla vigilia di Cagliari - Torino . Il tecnico rossoblù ha visto molto passi avanti da parte dei suoi ragazzi nelle ultime settimane: " Stiamo crescendo - ...

The best of 2021. Le serie TV - DINAMOpress DinamoPress Pallanuoto: serie A2 maschile, la Rari Nantes Imperia cede in casa allo Spazio R.N.Camogli 6-11 La Rari Nantes Imperia mostra carattere ma alla ‘Cascione’ passa lo Spazio R.N.Camogli 6-11. I giallorossi, attesi nel prossimo week-end, dalla trasferta a Sturla rimangono fermi a quota 3 punti.

PALERMO-MONOPOLI, ODJER E FELLA DAL 1': LE FORMAZIONI UFFICIALI Le formazioni ufficiali di Palermo-Monopoli, match in programma alle ore 20:30 e valido per la 17a giornata del campionato di Serie C ...

